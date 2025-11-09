Dumfries a InterTV: “Ho segnato nelle ultime tre sfide? Non lo sapevo, allora…”

L'Inter ha sul piatto una possibilità ghiotta, quella di superare la Lazio e scavalcare in un colpo solo Milan e Napoli ch hanno rispettivamente pareggiato a Parma e perso a Bologna. La via Emilia, amara nella passata stagione con i nerazzurri, questa volta benevola, con i ragazzi di Chivu che questa sera potrebbero volare in vetta alla classifica di Serie A. Ai microfoni di InterTv ha parlato nel pre partita. Queste le sue parole: "L'Inter arriva bene, siamo carichi è una gara importante per il nostro percorso, siamo pronti e abbiamo tanta energia per vincere oggi. Ho segnato nelle ultime con la Lazio? Non sapevo questa statistica ma ricordo l'ultima gara li, un buono stimolo per segnare anche oggi allora. La Lazio? Una squadra forte con tanta qualità con molta tecnica dovremo esser pronti e fare una grande partita"