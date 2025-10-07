«Quando ti fermi un attimo a pensare alla tua carriera, come mi è capitato di recente dopo la cerimonia del Pallone d’Oro (è arrivato 25º, ndr), mi sento orgoglioso di me stesso. Penso: ben fatto. Bravo così, hahaha. Il mio ex allenatore Alex Pastoor mi ha insegnato che bisogna godersi il momento, essere consapevoli di dove si è e sentirsene fieri. A volte è difficile. È importante saper guardare le cose da una prospettiva più ampia, da dove ti trovi. Quando sei preso da tante cose, a volte ti dimentichi di guardare da dove sei partito. Dove mi trovo ora? Posso essere soddisfatto? Due finali di Champions League in tre anni con l’Inter: sì, posso esserne fiero.