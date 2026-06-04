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fcinter1908 news interviste Dumfries: “Il mio periodo all’Inter mi riempie d’orgoglio. Real Madrid? Non posso…”
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Dumfries: “Il mio periodo all’Inter mi riempie d’orgoglio. Real Madrid? Non posso…”
Denzel Dumfries, nel corso di un'intervista rilasciata al De Telegraaf, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al suo prossimo trasferimento al Real
Parole che sanno di addio, e che sono un messaggio d'amore per l'Inter e per tutti i suoi tifosi. Denzel Dumfries, nel corso di un'intervista rilasciata al De Telegraaf, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al suo prossimo trasferimento al Real Madrid.
Ecco le parole dell'ormai quasi ex laterale nerazzurro:
"Il Real Madrid? No, dai, manteniamo un clima sereno. È stata una conversazione così piacevole. La clausola? Non posso davvero dire nulla a riguardo. Il mio periodo all’Inter mi riempie d’orgoglio. Ora andrò al Mondiale con l’Olanda per dare tutto. Sono concentrato solo su questo. Più avanti vedremo cosa succederà sul resto".
(Fonte: De Telegraaf)
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