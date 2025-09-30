L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Queste le parole di Zielinski nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Zielinski a InterTV: “Ecco cosa posso dare di più all’Inter in questa stagione”
news
Zielinski a InterTV: “Ecco cosa posso dare di più all’Inter in questa stagione”
L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Chivu
"Era importante vincere e abbiamo dimostrato la nostra forza, abbiamo una squadra di qualità abbiamo approcciato bene e vogliamo continuare cosi. Cosa posso dare? Posso sicuramente fare più gol e assist e arrivaranno. In difesa posso essere più cattivo oggi l'ho fatto vedere. Sto bene. Sono soddisfatto e sono felicissimo per me e per la squadra, era importante fare bene e dare il mio contributo. Posso crescere ancora"
© RIPRODUZIONE RISERVATA