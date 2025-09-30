"Era importante vincere e abbiamo dimostrato la nostra forza, abbiamo una squadra di qualità abbiamo approcciato bene e vogliamo continuare cosi. Cosa posso dare? Posso sicuramente fare più gol e assist e arrivaranno. In difesa posso essere più cattivo oggi l'ho fatto vedere. Sto bene. Sono soddisfatto e sono felicissimo per me e per la squadra, era importante fare bene e dare il mio contributo. Posso crescere ancora"