news

Dumfries: “Contento dei tre punti. Ghiaccio? Sto bene, solo prevenzione”

Il calciatore nerazzurro ha parlato alla fine della gara di Champions League contro la formazione belga
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Alla fine della partita contro l'Union SG, Denzel Dumfries, che ha segnato il primo gol dell'Inter ha parlato ai microfoni di Skysport. Il calciatore ha sottolineato: «Una vittoria molto importante per noii, All'inizio è stata dura ma poi abbiamo giocato bene come squadra e sono contento dei tre punti».

-Ghiaccio sulla gamba, tutto okei? 

No sto bene, tutto a posto. Ci sono tante partite e il ghiaccio è stato per prevenzione: tutto a posto. 

-Dove è stata la svolta? 

Abbiamo giocato bene all'inizio ma la sconfitta contro Udinese e Juventus sono stati momenti difficili. Ma siamo ripartiti bene e questa è la strada giusta. 

-Chivu ha dato a tutti fiducia, giusto? 

Parla molto con i giocatori, è un allenatore forte e sono contento e c'è fiducia. 

(Fonte: Skysport)

