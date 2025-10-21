Alla fine della partita contro l'Union SG, Denzel Dumfries, che ha segnato il primo gol dell'Inter ha parlato ai microfoni di Skysport. Il calciatore ha sottolineato: «Una vittoria molto importante per noii, All'inizio è stata dura ma poi abbiamo giocato bene come squadra e sono contento dei tre punti».
Dumfries: “Contento dei tre punti. Ghiaccio? Sto bene, solo prevenzione”
Il calciatore nerazzurro ha parlato alla fine della gara di Champions League contro la formazione belga
-Ghiaccio sulla gamba, tutto okei?
No sto bene, tutto a posto. Ci sono tante partite e il ghiaccio è stato per prevenzione: tutto a posto.
-Dove è stata la svolta?
Abbiamo giocato bene all'inizio ma la sconfitta contro Udinese e Juventus sono stati momenti difficili. Ma siamo ripartiti bene e questa è la strada giusta.
-Chivu ha dato a tutti fiducia, giusto?
Parla molto con i giocatori, è un allenatore forte e sono contento e c'è fiducia.
(Fonte: Skysport)
