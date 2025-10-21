C'è stato un momento di preoccupazione durante il riscaldamento dell'Inter prima della gara contro l'Union Saint-Gilloise.
Sky – Inter, momento di preoccupazione nel riscaldamento per Dumfries: cos'è successo
ultimora
Secondo quanto riferito da Sky, Denzel Dumfries si è avvicinato alla linea laterale: probabilmente è stato soltanto un problema di scarpino che ha poi sostituito. Poi ha proseguito il riscaldamento normalmente: un po' di massaggi alla parte bassa della gamba e poi si è scaldato normalmente.
