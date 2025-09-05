Sulla partita: "Può succedere. Avremmo dovuto fare 2-0. La Polonia ha giocatori che giocano ai massimi livelli; sanno sempre colpire, lo sai. Quindi le sensazioni sono contrastanti. Penso che il nostro gioco in campo sia stato buono. Abbiamo avuto occasioni e occasioni per creare pericoli. Ma si sa che le cose possono sempre andare male quando si è sull'1-0. È successo, ed è deludente, ma dobbiamo semplicemente tornare in carreggiata domenica in Lituania. È vero, ma avremmo semplicemente dovuto vincere. Il vantaggio ci ha dato un po' di tranquillità. Tuttavia, ci eravamo concentrati molto sui calci d'angolo nella rincorsa. L'aviazione doveva diventare più pericolosa, e questo significava anche una maggiore distribuzione del tiro davanti alla porta".