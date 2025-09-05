Al termine della partita dell'Olanda pareggiata 1-1 con la Polonia Denzel Dumfries e Virgil Van Dijk hanno parlato anche del Pallone d'Oro
Pallone d’Oro, il siparietto tra Dumfries e Van Dijk: “Cosa indossi? Vivi a Milano…Andrà bene”
Sulla partita: "Può succedere. Avremmo dovuto fare 2-0. La Polonia ha giocatori che giocano ai massimi livelli; sanno sempre colpire, lo sai. Quindi le sensazioni sono contrastanti. Penso che il nostro gioco in campo sia stato buono. Abbiamo avuto occasioni e occasioni per creare pericoli. Ma si sa che le cose possono sempre andare male quando si è sull'1-0. È successo, ed è deludente, ma dobbiamo semplicemente tornare in carreggiata domenica in Lituania. È vero, ma avremmo semplicemente dovuto vincere. Il vantaggio ci ha dato un po' di tranquillità. Tuttavia, ci eravamo concentrati molto sui calci d'angolo nella rincorsa. L'aviazione doveva diventare più pericolosa, e questo significava anche una maggiore distribuzione del tiro davanti alla porta".
Sul gol: "Quella palla è arrivata, e poi non ti resta che annuire. Sì, ho colpito il cartellone pubblicitario, il che mi ha fatto un po' male, ma non è un problema. Il mio undicesimo gol in 66 partite internazionali. Sì, ho segnato molto nelle ultime partite, soprattutto. Cosa significa? Che avrei dovuto segnare di più nelle mie prime partite internazionali."
Pallone d'Oro: "Chiederò a Virgil van Dijk; lui è stato lì più spesso." La risposta del capitano: "Se sarai lì dipende dal calendario. Oppure dovrai giocare con la squadra in quei giorni. Abbiamo una partita contro il Liverpool, per esempio. E cosa indossi? Un bel vestito, Denzel, ma vivi a Milano, quindi sono sicuro che andrà bene, giusto?"
