Marco Astori Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 08:16)

Quella di questa notte è stata l'ultima partita giocata da Leo Messi davanti al suo pubblico, in Argentina. Di questo ha parlato anche Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, intervistato da TycSports e in gol contro il Venezuela: "E' stata la prima palla che ho toccato? Sì, è vero. La nostra voglia è quella di continuare così, di essere aggressivi e attaccare tutto il tempo e difendere con la palla perché è quello che facciamo meglio da tempo.

Messi? E' stata una notte emozionante che ricorderemo e che resterà per quello che Leo significa per noi come uomo e leader e per gli insegnamenti che ci dà. Questa partita la ricorderemo come una notte speciale, lui l'ha vissuta a suo modo, in modo emotivo e con la sua famiglia: sicuramente speciale per lui. Per noi è stata gigante per quello che significa e per l'esempio che ci lascia.

Queste sono decisioni personali, devi sentirtela: noi l'abbiamo sempre appoggiato, ci insegnerà tanto fino all'ultimo giorno. Lui come persona è così e il suo calcio è così, competere tutto il tempo: lo ringrazio pubblicamente per tutto quello che ha dato nella Seleccion, nel calcio e per la grande mano che mi ha dato per vestire questa maglia e per giocare tutte queste partite".