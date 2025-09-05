Alexis Sanchez, trasferitosi al Siviglia nelle ultime ore del mercato, si è presentato ai canali ufficiali del club andaluso con queste dichiarazioni:
Siviglia, Sanchez: “Sto bene, voglio vincere. Lottare per trofei è la mia dimensione naturale”
"Sono stati giorni intensi. Aspettavo questa opportunità con la stessa voglia di sempre, di venire al Siviglia per la sua tifoseria, che ho affrontato due volte con Manchester United e Barcellona. Lo stadio, l’ambiente, qui si respira qualcosa di speciale. È una delle ragioni per cui ho scelto questa squadra".
"Fisicamente sto bene, credo di avere ancora molto da dare in Europa. Il Siviglia è un grande club e deve tornare ai livelli che gli competono: Champions League, lotta per i trofei, Europa League. Questa è la sua dimensione naturale. Se sei professionale e stai bene fisicamente, l’età è solo un numero. Io ho sempre voglia, esperienza e fame di vittorie. Sono qui non per giocare, ma per competere e conquistare titoli".
