Alexis Sanchez, trasferitosi al Siviglia nelle ultime ore del mercato, si è presentato ai canali ufficiali del club andaluso con queste dichiarazioni
Marco Macca
Alexis Sanchez, trasferitosi al Siviglia nelle ultime ore del mercato, si è presentato ai canali ufficiali del club andaluso con queste dichiarazioni:

"Sono stati giorni intensi. Aspettavo questa opportunità con la stessa voglia di sempre, di venire al Siviglia per la sua tifoseria, che ho affrontato due volte con Manchester United e Barcellona. Lo stadio, l’ambiente, qui si respira qualcosa di speciale. È una delle ragioni per cui ho scelto questa squadra".

"Fisicamente sto bene, credo di avere ancora molto da dare in Europa. Il Siviglia è un grande club e deve tornare ai livelli che gli competono: Champions League, lotta per i trofei, Europa League. Questa è la sua dimensione naturale. Se sei professionale e stai bene fisicamente, l’età è solo un numero. Io ho sempre voglia, esperienza e fame di vittorie. Sono qui non per giocare, ma per competere e conquistare titoli".

(Fonte: sevillafc.es)

