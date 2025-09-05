"Sono stati giorni intensi. Aspettavo questa opportunità con la stessa voglia di sempre, di venire al Siviglia per la sua tifoseria, che ho affrontato due volte con Manchester United e Barcellona. Lo stadio, l’ambiente, qui si respira qualcosa di speciale. È una delle ragioni per cui ho scelto questa squadra".

"Fisicamente sto bene, credo di avere ancora molto da dare in Europa. Il Siviglia è un grande club e deve tornare ai livelli che gli competono: Champions League, lotta per i trofei, Europa League. Questa è la sua dimensione naturale. Se sei professionale e stai bene fisicamente, l’età è solo un numero. Io ho sempre voglia, esperienza e fame di vittorie. Sono qui non per giocare, ma per competere e conquistare titoli".