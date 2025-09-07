Dzeko: “Scudetto? Napoli sicuramente la favorita. Io non mi pongo limiti e…”

"Si è visto anche nelle prime due giornate che il campionato è sempre più difficile e non ci sono partite facili", dice Dzeko

Matteo Pifferi Redattore 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 22:02)

Intervenuto ai microfoni di San Marino TV al termine di San Marino-Bosnia, Edin Dzeko, ora alla Fiorentina: ha parlato anche del campionato italiano:

"Sì, sì, in Italia mi trovo bene. Si è visto anche oggi, no? Poi soprattutto con tutti questi tifosi nostri che sono venuti oggi. Per me è la prima volta a San Marino ed è andata bene".

Ecco, ma dove vuoi arrivare? Perché poi comunque continui ad aggiornare i record: presenze in nazionale e gol. Fino a quando vuoi continuare?

"Ma non lo so, non mi pongo limiti. Anche perché sicuramente quando arrivi a una certa età, il prossimo anno faccio 40 anni, sicuramente non sono più giovane. Però comunque mi trovo bene ancora in nazionale e anche con la Fiorentina e continuo a dare il massimo lì come anche qua per la nazionale. Perché comunque con la nazionale è un'altra cosa si gioca più col cuore. E poi quando vedo tutti questi nostri tifosi che sono venuti oggi sono orgoglioso veramente ancora di poter giocare e dare il massimo per la mia nazione. E continuo ovviamente finché l'allenatore mi dice che servo".

A San Marino ci sono anche diversi tifosi della Fiorentina. Che campionato sarà?

"Speriamo un campionato bello. Abbiamo iniziato con due pareggi fuori casa. È vero che poi non è mai facile vincere. Si è visto anche nelle prime due giornate che il campionato è sempre più difficile e non ci sono le partite più facili. Adesso si gioca con il Napoli in casa, con i Campioni d'Italia. Sicuramente la squadra favorita per lo scudetto. Però la squadra c'è, ovviamente. Nuovo allenatore, tanti nuovi giocatori. Magari un pochino di tempo ci serve ancora per conoscerci meglio. Però speriamo più tempo passa più miglioriamo".