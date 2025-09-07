FC Inter 1908
Italia, Gattuso: “Con Israele non sarà una partita facile. Dobbiamo ripartire dalle certezze”

Ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della sfida contro Israele
Ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della sfida contro Israele:

"Sono due squadre strutturate in maniera diversa. L’Estonia era molto fisica, Israele è una squadra di qualità. Nelle ultime 7 partite ne hanno vinte 6. Sono una squadra in salute e credo che abbiano questa dote della transizione".

"Non sarà una partita facile. Dobbiamo ripartire dalla prestazione e dalle nostre certezze. Dobbiamo fare la partita e giocare nella loro metà campo. Domani vedremo per la formazione".

