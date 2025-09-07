Ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della sfida contro Israele:
Italia, Gattuso: “Con Israele non sarà una partita facile. Dobbiamo ripartire dalle certezze”
"Sono due squadre strutturate in maniera diversa. L’Estonia era molto fisica, Israele è una squadra di qualità. Nelle ultime 7 partite ne hanno vinte 6. Sono una squadra in salute e credo che abbiano questa dote della transizione".
"Non sarà una partita facile. Dobbiamo ripartire dalla prestazione e dalle nostre certezze. Dobbiamo fare la partita e giocare nella loro metà campo. Domani vedremo per la formazione".
(Fonte: Sky Sport)
