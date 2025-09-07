Orrico pazzo di un giocatore dell’Inter: “A lui darei sempre un voto alto perché…”

FC Inter 1908
Corrado Orrico, ex allenatore, ha speso parole al miele per un giocatore dell'Inter: le sue parole a TMW
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Corrado Orrico, ex allenatore, ha speso parole al miele per un giocatore dell'Inter.

Chi è il giocatore che la entusiasma di più?

"Barella. A lui darei sempre un voto alto perché ha tutto e sa far tutto. Gioca sessanta palle e ne può sbagliare uno o due, è uno dei primi a cercare il gol in attacco. Bravo nel pressing e può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo".

Orrico, poi, ha parlato così di Rabiot, approdato al Milan nell'ultimo giorno di mercato:

"Non mi convincono gli innamoramenti dei tecnici, quando un tecnico si innamora e vuole un giocatore poi nello spogliatoio non è bene visto perché qualunque cosa faccia, Rabiot viene additato come il cavallo di Allegri. Della serie: 'La partita l'abbiamo persa per Rabiot ma il tecnico non gli ha detto niente".

