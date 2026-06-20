Intervistato da Repubblica, Blerim Dzemaili ha parlato delle difficoltà del calcio italiano. Per la terza volta consecutiva, l'Italia non parteciperà al Mondiale che si sta svolgendo in America.
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fcinter1908 news interviste Dzemaili: “Calcio italiano, va azzerato tutto. Faccio una provocazione: chissà se…”
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Dzemaili: “Calcio italiano, va azzerato tutto. Faccio una provocazione: chissà se…”
Intervistato da Repubblica, Blerim Dzemaili ha parlato delle difficoltà del calcio italiano: "Faccio una provocazione"
La sua Svizzera ha liquidato 4-1 la Bosnia, che aveva eliminato l'Italia ai play-off. Cosa significa?—
«Sono partite diverse, a Zenica c'era una tensione maggiore. Hai una sola gara, devi mettere tutto in quei 90 minuti. La vostra nazionale non ci è riuscita. Ora però le cose devono cambiare drasticamente».
Vale a dire?—
«Dopo un fallimento del genere, il terzo di fila, va azzerato tutto. E chi ha sbagliato deve assumersi le proprie responsabilità».
Cosa succede al nostro calcio?—
«C'è poco spazio per i giovani. Quando ne spunta uno forte, va fatto giocare. In serie A se non hai 22-23 anni sembra che tu non possa scendere in campo. Faccio una provocazione: chissà se uno come Yamal in Italia sarebbe esploso così presto».
(Repubblica)
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