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Fontana: “Inter, Provedel copre bene gli spazi: può essere un titolare”

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L'ex portiere nerazzurro ha parlato dell'approdo dell'estremo difensore della Lazio alla corte di Cristian Chivu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Alberto Fontana, ex portiere di - tra le altre - Bari, Inter e Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW.

L'ex numero uno ricorda Igor Protti, scomparso nella giornata di ieri:

"Ci conoscevamo a quando avevamo quindici-sedici anni. Lui cresciuto a Rimini, io a Cesena. Igor è sempre stato un leader, non è una frase fatta. Grinta, determinazione, voglia di vincere erano le sue caratteristiche. Abbiamo fatto insieme quattro anni a Bari. Ricordo che nel sottopasso quando lo guardavi capivi già che aria ci fosse. Non era di tante parole. Ci sono calciatori che sono leader a prescindere, lui lo era".

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Sta seguendo il Mondiale?

"No, per una delusione cronica. Per scelta non sto guardando nulla. Mi dispiace per i giovani che non hanno provato ancora l'emozione di vedere l'Italia al Mondiale".

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La sua ex Inter, intanto, sta per acquistare Provedel.

"Un titolare-dodicesimo che copre bene gli spazi che ci saranno all'Inter. E in prospettiva può essere anche un titolare".

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