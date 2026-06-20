Fontana: “Inter, Provedel copre bene gli spazi: può essere un titolare”

"Ci conoscevamo a quando avevamo quindici-sedici anni. Lui cresciuto a Rimini, io a Cesena. Igor è sempre stato un leader, non è una frase fatta. Grinta, determinazione, voglia di vincere erano le sue caratteristiche. Abbiamo fatto insieme quattro anni a Bari. Ricordo che nel sottopasso quando lo guardavi capivi già che aria ci fosse. Non era di tante parole. Ci sono calciatori che sono leader a prescindere, lui lo era".