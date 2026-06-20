Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Fontana: “Inter, Provedel copre bene gli spazi: può essere un titolare”
Alberto Fontana, ex portiere di - tra le altre - Bari, Inter e Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW.
L'ex numero uno ricorda Igor Protti, scomparso nella giornata di ieri:
"Ci conoscevamo a quando avevamo quindici-sedici anni. Lui cresciuto a Rimini, io a Cesena. Igor è sempre stato un leader, non è una frase fatta. Grinta, determinazione, voglia di vincere erano le sue caratteristiche. Abbiamo fatto insieme quattro anni a Bari. Ricordo che nel sottopasso quando lo guardavi capivi già che aria ci fosse. Non era di tante parole. Ci sono calciatori che sono leader a prescindere, lui lo era".
Sta seguendo il Mondiale?
"No, per una delusione cronica. Per scelta non sto guardando nulla. Mi dispiace per i giovani che non hanno provato ancora l'emozione di vedere l'Italia al Mondiale".
La sua ex Inter, intanto, sta per acquistare Provedel.
"Un titolare-dodicesimo che copre bene gli spazi che ci saranno all'Inter. E in prospettiva può essere anche un titolare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA