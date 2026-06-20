Il presidente dell'Olimpia Milano, Leo Dell'Orco, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport

Il presidente dell'Olimpia Milano, Leo Dell'Orco, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha confermato anche dei contatti con Oaktree per il progetto NBA Europe:

"Mi sarebbe piaciuto avere al fianco Giorgio per condividere l’immensa soddisfazione con lui. Ho guardato la partita con grande tensione. La sirena finale è stata un sollievo"