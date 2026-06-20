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Dell’Orco (pres Olimpia Milano): “NBA Europe? Confermo contatti con Oaktree”
Il presidente dell'Olimpia Milano, Leo Dell'Orco, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha confermato anche dei contatti con Oaktree per il progetto NBA Europe:
"Mi sarebbe piaciuto avere al fianco Giorgio per condividere l’immensa soddisfazione con lui. Ho guardato la partita con grande tensione. La sirena finale è stata un sollievo"
Di fronte all’arrivo di Nba Europe, l’Olimpia ha deciso di non presentare la manifestazione di interesse, rinnovando l’accordo con Eurolega. Quali valutazioni sono state fatte?
"Siamo da molti anni parte dell’Eurolega non solo come club partecipante ma anche come parte del board, della proprietà della Lega. Il progetto a lungo termine è incoraggiante e non a caso tutti i club o quasi l’hanno già sposato. Ogni discorso con la Nba andrà fatto collettivamente, tutti insieme. Se può esserci un accordo, questo rappresenta anche la nostra speranza, il nostro obiettivo".
Si parla da tempo del possibile ingresso del fondo Oaktree come socio di minoranza del club. È tempo di aprire la compagine sociale del club a nuovi soggetti?
"Ci sono stati contatti, vedremo in futuro".
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