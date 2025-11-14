Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, presente a Palazzo Lombardia per l'evento "Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport"ha parlato anche della cultura delle sconfitte e degli obiettivi del club rispetto ai valori da trasmettere al settore giovanile.
Marotta: “Giovani? Linea guida società è formare uomini del domani. Agli allenatori…”
«La linee guida principale della società è formare gli uomini del domani. Questo è l'input che noi, io, i miei dirigenti, cerchiamo di infondere al settore giovanile. Negli allenatori per esempio cercando di far capire loro che se perdono una partita n,on vengono valutati su sconfitta o vittoria. Nella fattispecie abbiamo una qualità tale che abbiamo poche sconfitte anche nelle giovanili», ha detto.
«È importante la linea guida della società sulla mancanza della cultura di sconfitta che invece è fondamentale. Ed è importante rendere tranquilli i nostri allenatori. Bisogna insegnare didatticamente il gioco del calcio ma ci deve essere un apprendimento di valori e di comportamenti che possono essere utili quando saranno uomini», ha aggiunto il numero uno nerazzurro.
(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)
