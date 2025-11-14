Il presidente dell'Inter, durante l'evento Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport, ha parlato anche della cultura della sconfitta e dell'importanza dei valori nel settore giovanile

Giuseppe Marotta , presidente dell'Inter , presente a Palazzo Lombardia per l'evento " Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport" ha parlato anche della cultura delle sconfitte e degli obiettivi del club rispetto ai valori da trasmettere al settore giovanile.

«La linee guida principale della società è formare gli uomini del domani. Questo è l'input che noi, io, i miei dirigenti, cerchiamo di infondere al settore giovanile. Negli allenatori per esempio cercando di far capire loro che se perdono una partita n,on vengono valutati su sconfitta o vittoria. Nella fattispecie abbiamo una qualità tale che abbiamo poche sconfitte anche nelle giovanili», ha detto.