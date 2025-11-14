Stephan El Shaarawy, intervistato da Sky Sport, ha parlato del positivo inizio di stagione della sua Roma, prima in classifica insieme all'Inter: "Gasperini grande allenatore, Ranieri sta facendo un grande lavoro anche da dirigente. Quest'anno siamo partiti forte, la strada è quella giusta. C'è da lavorare, ma potremo essere protagonisti.

Dove colloco la Roma? Secondo me è ancora presto per dirlo, non c'è ancora una squadra che sta totalmente dominando il campionato, però tutti conosciamo i valori delle squadre che cui sono. L'Inter e il Napoli sono squadre molto attrezzate, noi siamo all'inizio, ma il nostro obiettivo è quello di rimanere in alto il più a lungo possibile, siamo una squadra con grandi margini di crescita".