Stephan El Shaarawy, intervistato da Sky Sport, ha parlato del positivo inizio di stagione della sua Roma, prima in classifica insieme all'Inter: "Gasperini grande allenatore, Ranieri sta facendo un grande lavoro anche da dirigente. Quest'anno siamo partiti forte, la strada è quella giusta. C'è da lavorare, ma potremo essere protagonisti.
El Shaarawy: "Inter e Napoli squadre attrezzate, noi vogliamo rimanere in alto"
El Shaarawy: “Inter e Napoli squadre attrezzate, noi vogliamo rimanere in alto”
L'attaccante della Roma ha parlato del positivo inizio di stagione dei giallorossi, al momento primi in classifica
Dove colloco la Roma? Secondo me è ancora presto per dirlo, non c'è ancora una squadra che sta totalmente dominando il campionato, però tutti conosciamo i valori delle squadre che cui sono. L'Inter e il Napoli sono squadre molto attrezzate, noi siamo all'inizio, ma il nostro obiettivo è quello di rimanere in alto il più a lungo possibile, siamo una squadra con grandi margini di crescita".
