L'ex portiere serbo elogia il centrocampista cresciuto nel settore giovanile nerazzurro: "È giovane, ha potenzialità"

Vlada Avramov, ex portiere serbo con un lungo trascorso in Italia, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Aleksandar Stankovic in futuro all'Inter? Stankovic ha giocato benissimo in nazionale contro l'Albania, credo sia stato il migliore in campo in quella partita. È giovane, ha le potenzialità per fare bene come il padre Dejan".