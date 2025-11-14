Vlada Avramov, ex portiere serbo con un lungo trascorso in Italia, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Aleksandar Stankovic in futuro all'Inter? Stankovic ha giocato benissimo in nazionale contro l'Albania, credo sia stato il migliore in campo in quella partita. È giovane, ha le potenzialità per fare bene come il padre Dejan".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Avramov: “Stankovic? Può far bene come il padre. Scudetto, spero vinca l’Inter”
news
Avramov: “Stankovic? Può far bene come il padre. Scudetto, spero vinca l’Inter”
L'ex portiere serbo elogia il centrocampista cresciuto nel settore giovanile nerazzurro: "È giovane, ha potenzialità"
Lo Scudetto chi lo vincerà quest'anno?
"Spero che lo Scudetto lo possa vincere l'Inter, anche perché il mio amico Kolarov è il vice allenatore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA