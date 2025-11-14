L'ex Inter è anche stato un giocatore del club madrileno e qualche giorno fa ha parlato dell'idea di prendere l'attaccante del City

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 21:32)

Wesley Sneijder ha vinto con l'Inter tutto nel 2010 ed era arrivato in nerazzurro dal Real Madrid. Della squadra spagnola ha parlato qualche giorno fa riferendosi al mancato acquisto da parte del club madrileno di Haaland:«Penso che il Real abbia fatto bene a non ingaggiarlo. So che c'è stato un momento in cui credevano di poter mettere Mbappé sulla sinistra con Haaland punta. Ma penso che ora la situazione sia migliore», ha detto.

E ha spiegato anche il perché: «Secondo me, Mbappé è diventato un vero attaccante. Il modo in cui si posiziona come attaccante è unico, e credo che ora sia molto più bravo come attaccante che come ala sinistra, quindi non ha più senso ingaggiare Haaland. È una buona notizia anche per il Manchester City!», ha aggiunto l'ex nerazzurro.

Di Haaland,Sneijderaveva parlato anche in un'intervista rilasciata in Italia qualche tempo fa: «Partiamo col dire che Lautaro vale Haaland. E vale gli altri grandi attaccanti di questa epoca: trovatemelo un altro che sa segnare in tutti i modi possibili», aveva detto a proposito dell'argentino.

(Fonte: goal.com)