Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine del trofeo “Italo Galbiati”. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Come tutti i derby non è semplice fare un pronostico. L'Inter resta la squadra da battere, anche perché ha cambiato poco, anzi ha cambiato in meglio perché i calciatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta d'identità è un po' avanzata, resta una squadra con le idee chiare. Poi Chivu ha portato qualche idea nuova, innovazione, quindi il pericolo numero uno per tutte le squadre resta l'Inter. Ma il Milan nei derby ha sempre fatto la sua bella figura. Sperando, ovviamente, che possa rientrare i giocatori più importanti perché la loro mancanza si sente. Speriamo per Rabiot e Pulisic".
