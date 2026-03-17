Mario Giuffredi, agente di Francesco Pio Esposito, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del futuro dell'attaccante dell'Inter, accostato nelle ultime settimane all'Arsenal e non solo: "Arsenal su Esposito? Pio sta bene all'Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni. Il ragazzo ora è innamorato dell'Inter.