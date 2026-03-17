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fcinter1908 news interviste Ag. Esposito: “L’interesse dell’Arsenal? Pio sarà il futuro dell’Inter per i prossimi 10 anni”

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Ag. Esposito: “L’interesse dell’Arsenal? Pio sarà il futuro dell’Inter per i prossimi 10 anni”

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Mario Giuffredi, procuratore dell'attaccante nerazzurro, ha spazzato via le voci di mercato intorno al suo assistito
Fabio Alampi Redattore 

Mario Giuffredi, agente di Francesco Pio Esposito, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del futuro dell'attaccante dell'Inter, accostato nelle ultime settimane all'Arsenal e non solo: "Arsenal su Esposito? Pio sta bene all'Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni. Il ragazzo ora è innamorato dell'Inter.

Ag. Esposito: “L’interesse dell’Arsenal? Pio sarà il futuro dell’Inter per i prossimi 10 anni”- immagine 2
Getty Images

Lui come Vieri? A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Pio Esposito deve se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Quando si fanno degli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente".

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