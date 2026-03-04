“Pio Esposito obiettivo di mercato dell’Arsenal? L’Arsenal farà qualcosa in attacco la prossima estate, questo è il primo punto parlando di Esposito. Sta facendo una stagione fantastica, ne ha parlato anche il presidente Marotta: non è in vendita per l’Inter. Ha anche detto che Arsenal non ha chiesto informazioni sul giocatore, questa oggi è la realtà. L’Arsenal lo sta osservando, è uno dei più grandi talenti in attacco in circolazione, è normale che conoscano Pio Esposito.