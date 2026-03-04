Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sui rumors che riguardano Pio Esposito e l'Arsenal: ecco cosa risulta.
calciomercato
Romano: “Arsenal segue e osserva Esposito, farà una punta in estate ma l’Inter…”
“Pio Esposito obiettivo di mercato dell’Arsenal? L’Arsenal farà qualcosa in attacco la prossima estate, questo è il primo punto parlando di Esposito. Sta facendo una stagione fantastica, ne ha parlato anche il presidente Marotta: non è in vendita per l’Inter. Ha anche detto che Arsenal non ha chiesto informazioni sul giocatore, questa oggi è la realtà. L’Arsenal lo sta osservando, è uno dei più grandi talenti in attacco in circolazione, è normale che conoscano Pio Esposito.
Il direttore sportivo del club è italiano, Andrea Berta, conosce molto bene la Serie A e quindi è normale che segua il giocatore, questa è la situazione al momento. L’Arsenal non ha fatto proposte per Pio Esposito, non ci sono stati approcci per il momento. Stanno soltanto seguendo diversi giocatori per l’attacco. Penso che per caratteristiche stiano cercando un giocatore diverso da Pio Esposito, non il classico numero 9. Ma è presto, siamo solo a inizio marzo e ci sarà tempo per capire”.
