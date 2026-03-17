Nel giorno del cinquantesimo compleanno di Alvaro Recoba, anche Christian Vieri (suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter) ha voluto unirsi al coro di auguri. L'ex attaccante nerazzurro ha parlato così dell'uruguayano ai microfoni del Corriere della Sera: "A lui devo almeno 50 delle mie reti. Genio e sregolatezza, un grande amico ancora oggi".