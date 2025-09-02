"Durante tutta l'estate sono stato molto chiacchierato per il mercato ma non ho mai avuto necessità o voglia di andare altrove. Per me rimanere all'Inter è un sogno che si è realizzato. Chivu ha detto che mi voleva tenere, non volevo nessun'altra esperienza".
Esposito: “Ecco cosa mi ha detto Chivu. Lautaro? Fame e cattiveria. A Thuram ruberei…”
Così l'attaccante azzurro Francesco Pio Esposito dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale italiana sta preparando la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma venerdì a Bergamo contro l'Estonia.
"Giorcarsi il posto con Lautaro e Thuram? E' un'opportunità, la vedo così. Sono tra gli attaccanti più forti e posso imparare molto. A Lauti ruberei la fame e la cattveria mentre a Marcus la semplicità che ha nel fare le cose, l'abilità di saltare l'uomo e la velocità", ha aggiunto.
"Sta succedendo tutto molto velocemente, sono contento della convocazione e dell'esordio con l'Inter. E' un momento molto positivo, ma serve equilibrio. Nel calcio puo' cambiare tutto velocemente. Ho letto delle parole di Ravanelli nei miei confronti - continua Esposito - sono contento che si riveda un po' in me per lo spirito combattente che aveva lui, e che aveva Mandzukic. Ho sofferto abbastanza la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali, ora siamo apposta qui per cercare di invertire questa tendenza"
