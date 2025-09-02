"Durante tutta l'estate sono stato molto chiacchierato per il mercato ma non ho mai avuto necessità o voglia di andare altrove"

"Durante tutta l'estate sono stato molto chiacchierato per il mercato ma non ho mai avuto necessità o voglia di andare altrove. Per me rimanere all'Inter è un sogno che si è realizzato. Chivu ha detto che mi voleva tenere, non volevo nessun'altra esperienza".

Così l'attaccante azzurro Francesco Pio Esposito dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale italiana sta preparando la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma venerdì a Bergamo contro l'Estonia.

"Giorcarsi il posto con Lautaro e Thuram? E' un'opportunità, la vedo così. Sono tra gli attaccanti più forti e posso imparare molto. A Lauti ruberei la fame e la cattveria mentre a Marcus la semplicità che ha nel fare le cose, l'abilità di saltare l'uomo e la velocità", ha aggiunto.

"Sta succedendo tutto molto velocemente, sono contento della convocazione e dell'esordio con l'Inter. E' un momento molto positivo, ma serve equilibrio. Nel calcio puo' cambiare tutto velocemente. Ho letto delle parole di Ravanelli nei miei confronti - continua Esposito - sono contento che si riveda un po' in me per lo spirito combattente che aveva lui, e che aveva Mandzukic. Ho sofferto abbastanza la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali, ora siamo apposta qui per cercare di invertire questa tendenza"