Arrivato all'Inter nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato, Manuel Akanji si è presentato con un'intervista esclusiva ai microfoni di Inter TV.

Ecco le parole del difensore svizzero:

Benvenuto all’Inter, Manuel. Che cosa ti ha spinto a scegliere questo Club e che cosa rappresenta questo passo nella tua carriera? "Per me l'Inter è il più grande Club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni. È stato davvero facile per me scegliere questo Club"

Sei un difensore molto versatile, giochi sia da centrale che da braccetto nella difesa a 3: sono queste le qualità che porti qui all’Inter? "Posso giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, ho giocato anche al centro nella nazionale svizzera. Posso giocare in differenti posizioni, ma ovviamente è l'allenatore che deciderà dove impiegarmi".

Hai molta esperienza a livello internazionale, che cosa ti aspetti da questo nuovo capitolo? "L'Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa, e questa volta spero che la vinca l'Inter".

Che cosa ne pensi del campionato italiano, come adatterai il tuo stile di gioco alla Serie A e alle richieste di Cristian Chivu? "Sarà diverso dalla Premier League, anche la Bundesliga era differente. Ho guardato tante partite della Serie A, conosco le squadre che ci giocano. Mi piace molto questo campionato, è un altro motivo per il quale sono qui, non vedo l'ora di conoscere l'allenatore e il modo in cui giochiamo".

Hai giocato in nazionale con Yann Sommer: hai parlato con lui prima di prendere questa decisione? "Mi ha scritto un messaggio, ma ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di amici e della mia famiglia. Yann mi ha offerto il suo aiuto per questi primi giorni qui, non vedo l'ora di incontrare anche lui".

C’è un messaggio che vorresti lasciare ai tuoi nuovi tifosi? "Sono molto impaziente di conoscere i tifosi dell'Inter a San Siro, nella prima partita casalinga che giocheremo: aspetto quel momento".