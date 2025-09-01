Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha commentato, tra i vari temi, la sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese

“Inter-Udinese? La sorpresa della giornata. Ma ha cambiato allenatore e filosofia di gioco. L’Udinese è forte, fisica, difficile da affrontare. Bene anche la Juventus con Tudor”.