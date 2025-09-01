Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha commentato, tra i vari temi, la sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese. Ecco le sue parole:
Perinetti: “Inter-Udinese la sorpresa della giornata. Ma i nerazzurri hanno…”
“Inter-Udinese? La sorpresa della giornata. Ma ha cambiato allenatore e filosofia di gioco. L’Udinese è forte, fisica, difficile da affrontare. Bene anche la Juventus con Tudor”.
Gattuso e le convocazioni: come le vede?—
“Ha convocato il meglio possibile. Giusto far respirare l’aria della Nazionale a gente come Esposito. Non poteva fare di più”.
Donnarumma corre verso il Manchester City…—
“È il portiere più forte al mondo ed è giusto che vada nella squadra più forte. Luis Enrique ha voluto salvaguardare lo spirito di gruppo”.
(Fonte: TMW)
