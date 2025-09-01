FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Perinetti: “Inter-Udinese la sorpresa della giornata. Ma i nerazzurri hanno…”

news

Perinetti: “Inter-Udinese la sorpresa della giornata. Ma i nerazzurri hanno…”

Perinetti: “Inter-Udinese la sorpresa della giornata. Ma i nerazzurri hanno…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha commentato, tra i vari temi, la sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha commentato, tra i vari temi, la sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese. Ecco le sue parole:

Perinetti: “Inter-Udinese la sorpresa della giornata. Ma i nerazzurri hanno…”- immagine 2
Getty Images

“Inter-Udinese? La sorpresa della giornata. Ma ha cambiato allenatore e filosofia di gioco. L’Udinese è forte, fisica, difficile da affrontare. Bene anche la Juventus con Tudor”.

Gattuso e le convocazioni: come le vede?

—  

“Ha convocato il meglio possibile. Giusto far respirare l’aria della Nazionale a gente come Esposito. Non poteva fare di più”.

Perinetti: “Inter-Udinese la sorpresa della giornata. Ma i nerazzurri hanno…”- immagine 3
Getty Images

Donnarumma corre verso il Manchester City…

—  

“È il portiere più forte al mondo ed è giusto che vada nella squadra più forte. Luis Enrique ha voluto salvaguardare lo spirito di gruppo”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Carnevali: “Mercato chiuso prima del campionato? Tutti d’accordo tranne…”
Bergomi: “Inter andava cambiata tutta, serviva coraggio. Mancano 3 colpi....

© RIPRODUZIONE RISERVATA