Aleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, intervistato da DAZN, ha commentato così il pareggio contro la Fiorentina: "Sapevamo che i tre punti erano fondamentali, ma va dato merito alla Fiorentina: non abbiamo fatto la nostra miglior partita e non siamo nel nostro miglior momento ma siamo a più sei e sta tutto nelle nostre mani. Ci sta mancando un po' di cattiveria e di lucidità, è la stanchezza che si è accumulata per le tante partite: la squadra non sta vivendo il suo miglior momento, siamo abituati ad un'Inter che stradomina le partite. Ma comunque siamo a più sei e sta a noi chiudere il campionato.
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Kolarov: “All’Inter sempre tutto dovuto, si può pareggiare! Capisco tutto ma ricordo che…”
Gli attaccanti? Per il nostro gioco sono fondamentali, noi vogliamo attirare gli avversari per poi giocare su di loro e arrivare da sotto: ma io non vorrei parlare solo di loro, anche negli altri reparti bisognava arrivare meglio da loro e avere più qualità nel fraseggio. Però loro ci danno una grande mano. La sosta? Fa sempre bene: cercheremo di recuperare qualche giocatore e le energie, ma vorrei dire che all'Inter sembra sempre tutto dovuto: si può anche pareggiare una partita fuori casa, la Fiorentina non è l'ultima arrivata.
Io la vedo positiva, ma quando si parla dell'Inter è tutto dovuto e tutto troppo facile: se siamo a più sei vuol dire che abbiamo fatto qualcosa bene. Capisco tutto ma bisogna ricordare che l'Inter sta a più sei. I nazionali? Credo si stiano preparando ora: l'importante è che siano tutti sani a parte Bastoni, ma sono tutti a disposizione per Gattuso e voglio fare un grande in bocca al lupo".
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