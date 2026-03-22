Aleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, intervistato da DAZN, ha commentato così il pareggio contro la Fiorentina: "Sapevamo che i tre punti erano fondamentali, ma va dato merito alla Fiorentina: non abbiamo fatto la nostra miglior partita e non siamo nel nostro miglior momento ma siamo a più sei e sta tutto nelle nostre mani. Ci sta mancando un po' di cattiveria e di lucidità, è la stanchezza che si è accumulata per le tante partite: la squadra non sta vivendo il suo miglior momento, siamo abituati ad un'Inter che stradomina le partite. Ma comunque siamo a più sei e sta a noi chiudere il campionato.