Kolarov a InterTV: “Può capitare di non vincere, abbiamo un vantaggio su chi insegue. Con la sosta…”

Altro passo falso dei nerazzurri che contro la Fiorentina si fanno raggiungere nella ripresa. Al vantaggio iniziale di Pio Esposito risponde Ndour lesto a raccogliere la respinta di Sommer sulla conclusione di Harrison arrivata su una palla sanguionosa persa al limite dell'area da Barella. Milan e Napoli accorciano con i nerazzurri che alla ripresa del campionato affronteranno Roma in casa e Como in trasferta. Queste le parole di Kolarov raccolte nel post partita ai microfoni di InterTV: "LE difficoltà ci sono sempre, il nostro obiettivo era vincere, può capitare di non trovare la vittoria, abbiamo comunque 6 e 7 punti di vantaggio su chi insegue. Non stiamo vivendo il nostro miglior momento ma la squadra ha cercato di fare quanto provato in settimana, ci manca un po' di freschezza e un po' di lucidità, speriamo di ritrovarla dopo la sosta. Si ripartirà dai fatti, domenica sera giocheremo contro la Roma e ripartiremo da li, siamo a un buon punto possiamo migliorare, abbiamo un buon vantaggio e cercheremo di migliorarlo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci è mancata la parte centrale, guardiamo la cosa positiva, un punto contro la Fiorentina per come è andata la partita ce lo teniamo stretto e ci da uno stop in più per andare verso il nostro obiettivo"