Con il suo ingresso in campo ha cambiato le sorti del match contro la Moldova, certificando il successo dell'Italia con un grandissimo gol di testa. Francesco Pio Esposito, ai microfoni di Rai Sport, non nasconde la sua soddisfazione: "È sempre una grandissima emozione giocare con questa maglia, segnare ancora di più. Sono contento di questo.

Retegui? Mi trovo molto bene con lui, è un attaccante molto completo, ha tutte le caratteristiche per essere compatibile con me, ma tutti i nostri attaccanti sono compatibili e forti. Con lui c'è una bella intesa. Bis domenica? Sarebbe molto bello, anche perchè a San Siro non mi sono ancora sbloccato nemmeno con l'Inter. Magari succede prima con la Nazionale".