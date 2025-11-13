FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Una brutta Italia batte la Moldavia nel finale: decidono Mancini ed Esposito. Assist per Dimarco

ultimora

Una brutta Italia batte la Moldavia nel finale: decidono Mancini ed Esposito. Assist per Dimarco

Una brutta Italia batte la Moldavia nel finale: decidono Mancini ed Esposito. Assist per Dimarco - immagine 1
Grazie ai gol di Mancini e Pio Esposito nel finale, l'Italia batte la Moldavia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Una brutta Italia batte la Moldavia nel finale: decidono Mancini ed Esposito. Assist per Dimarco- immagine 2
Getty Images

Una brutta Italia batte la Moldavia grazie ai gol di Mancini e Pio Esposito arrivati nel finale. Gennaro Gattuso opera un generoso turnover lasciano inizialmente in panchina tutti gli interisti. Gli azzurri sbattono sul muro eretto dalla nazionale moldava e faticano a creare occasioni da rete.

Pio Esposito
Getty Images

Dopo un'ora di gioco il c.t. azzurro ha iniziato a operare diversi cambi inserendo anche Dimarco, Pio Esposito e Frattesi. Proprio Dimarco, protagonista con l'assist per Mancini, e Pio Esposito in gol (seconda rete con la maglia azzurra), sono stati decisivi per avere la meglio sulla Moldavia. Per battere la Norvegia a San Siro servirà un'altra Italia.

Leggi anche
Mutu contro Zenga: “Chivu leggenda Inter come te, porta rispetto. Parlo italiano e ciò che...
Ricci (Inter): “Nuovo stadio faciliterà l’inizio di un nuovo e bellissimo ciclo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA