Le parole del giocatore nerazzurro dopo la vittoria contro la Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 23:51)

«Diciamo che quello con il Lecce è stato decisivo. Oggi quello decisivo lo ha fatto Zielinski, importantissimo questo gol e siamo contenti». Così Pio Esposito ha parlato su DAZNdella vittoria contro la Juventus e del gol che aveva portato l'Inter sul due a uno.

-Quanto ci teneva Chivu sugli scontri diretti e quanto ha caricato sul vostro orgoglio?

Una partita caricata per vincere come tutte le altre, non è nel nostro interesse se è un big match o meno o uno scontro diretto. C'era da battere la Juve, era importante per il nostro cammino e lo abbiamo fatto.

-Distrutto i cartelloni per la felicità?

Siamo contenti perché la gioia di tutto il gruppo dopo un gol è il bello di questo gioco.

(Fonte: DAZN)