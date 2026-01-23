Esposito a InterTV: “Per ribaltare un risultato ci vuole forte mentalità. Sui cori…”

L'opportunità era di quelle ghiotte per l'Inter di mister Chivu e i nerazzurri la colgono in pieno allungando provvisoriamente in campionato su Milan e Napoli. I rossoneri saranno impegnati a Roma contro la squadra di Gasperini mentre Conte ritrova la Juventus a Torino. Queste le parole di Pio Esposito rilasciate nel post partita ai microfono di InterTV: "Oggi era fondamentale, per ribaltare una gara del genere ci vuole una forte mentalità può capitare che subisci gol e poi è giusto che la vai riprendere come abbiamo fatto. I cori? Molto emozionanti perchè questo non è uno stadio ma è lo stadio. In Germania ora? Si va sempre con il 100% dell'impegno dell'attenzione che abbiamo per fare un grande partita"