Le parole del capitano dell'Inter dopo la rete segnata contro l'Atalanta e che è valsa i tre punti e la conferma del primo posto in classifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 23:06)

Ha segnato ancora all'Atalanta e il gol segnato, su passaggio vincente di Esposito entrato dalla panchina, vale la vittoria dell'Inter e la conferma del primo posto in classifica (con una partita in meno). Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per uno a zero contro la squadra di Palladino.

Queste le parole del capitano nerazzurro: «Miglior regalo per i tifosi? Uno scontro diretto, l'Atalanta è una squadra forte che negli ultimi anni ha fatto tantissimo ed è da affrontare con quello che abbiamo preparato, c'era un altro allenatore prima ed era difficile con un altro tecnico. Abbiamo fatto una gara come le ultime fatte, dobbiamo migliorare ma sono contento. È un regalo per i tifosi e le famiglie che sono sempre dietro a noi», ha spiegato.

-Da capitano e collega di reparto, cosa non sappiamo di Esposito'

Parlo spesso di lui e ci parlo ogni giorno. Ha voglia di imparare e fare bene e questo fa parte della crescita, bisogna farlo stare tranquillo, dargli la possibilità di sbagliare. Credo darà grandi soddisfazioni a noi ma anche alla Nazionale italiana, importante per voi.

-Condizione straordinaria anche merito di Rapetti?

Tutto lo staff: gli anni passano per tutti. Ho finito male l'anno scorso col flessore, mi ero fatto male prima della finale, siamo andati al Mondiale poi siamo andati in Nazionale, ho lavorato duro per essere in forma. Con ragazzi così dietro ti fanno alzare il livello, devi essere preparato e avere voglia di crescere e io questa voglia ce l'ho tutti i giorni.

(Fonte: DAZN)