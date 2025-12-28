Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Inter, Francesco Pio Esposito ha parlato così del match:
Esposito: “Subito assist? Preso la scelta migliore. Ogni giorno cerco di…”
L'Inter ha vinto 1-0 contro l'Atalanta grazie al gol di Lautaro Martinez: le parole di Pio Esposito ai microfoni di Dazn
"Cosa ho pensato quando sono entrato? Ho pensato ad entrare con la testa giusta per entrare subito in partita, mi è capitata una palla decisiva, ho preso la scelta migliore passandola a Lauti"
"Cosa aspetto dal 2026? Niente, cerco di andare avanti con la mia mentalità, cerco di lavorare tutti i giorni, cerco di imparare da lui e da altri campioni, qui è facile imparare"
