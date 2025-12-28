Le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Inter, gara valida per la 17ª giornata di Serie A

Alessandro De Felice Redattore 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 23:02)

Luis Henrique è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Atalanta e Inter, disputata al New Balance Stadium e valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A.

Di seguito le sue dichiarazioni.

"SIgnifica tantissimo perché abbiamo lavorato tanto per arrivare qui. Siamo tanto contenti".

Che cosa sta cambiando nel tuo gioco?

"Penso che il tempo di gioco e miei compagni mi aiutano tanto".

Dove può arrivare l'Inter?

"È altissimo. Dobbiamo puntare sempre al massimo, siamo l'Inter".

La cosa più difficile e più bella da quando sei all'Inter?

"La più difficile penso la sconfitta contro il Bologna. La più bella sempre la prossima".

Quali sono le cause delle difficoltà nell'inserimento?

"Le difficoltà sono state causate dal livello alto dell'Inter e perché aveva bisogno di tempo per inserirmi nelle dinamiche di gioco".