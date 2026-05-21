Intervistato da "Podcasteddu", Sebastiano Esposito , attaccante ex Inter oggi al Cagliari, ha parlato così del suo rapporto col fratello Francesco Pio : "Felicità di vedere Pio fare qualcosa di buono? A noi sta un po' scemando perché ne sta facendo tante (ride, ndr), ma speriamo continui.

Tra noi fratelli non c'è competizione, noi siamo felici veramente delle persone che siamo diventati prima che calciatori. Abbiamo una chat super scorretta. La cosa più bella che possiamo scriverci è "bravo Pio", poi cominciamo a massacrarlo: contro l'Union Saint-Gilloise ha segnato il primo gol ma ne sbagliò uno folle. Gli scrivemmo: "Bravo Pio, ma che cazzo di gol hai sbagliato". Sono più le prese in giro che i complimenti".