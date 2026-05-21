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fcinter1908 news interviste Esposito: “Con Pio abbiamo una chat super scorretta: vi svelo che una volta gli scrissi…”

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Esposito: “Con Pio abbiamo una chat super scorretta: vi svelo che una volta gli scrissi…”

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Sebastiano Esposito, attaccante ex Inter oggi al Cagliari, ha parlato così del suo rapporto col fratello Francesco Pio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervistato da "Podcasteddu", Sebastiano Esposito, attaccante ex Inter oggi al Cagliari, ha parlato così del suo rapporto col fratello Francesco Pio: "Felicità di vedere Pio fare qualcosa di buono? A noi sta un po' scemando perché ne sta facendo tante (ride, ndr), ma speriamo continui.

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MILAN, ITALY - MAY 03: Francesco Pio Esposito of FC Internazionale warms up prior to the Serie A match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 at Giuseppe Meazza Stadium on May 03, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Tra noi fratelli non c'è competizione, noi siamo felici veramente delle persone che siamo diventati prima che calciatori. Abbiamo una chat super scorretta. La cosa più bella che possiamo scriverci è "bravo Pio", poi cominciamo a massacrarlo: contro l'Union Saint-Gilloise ha segnato il primo gol ma ne sbagliò uno folle. Gli scrivemmo: "Bravo Pio, ma che cazzo di gol hai sbagliato". Sono più le prese in giro che i complimenti".

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