Il format è quello di Calciatori Brutti e si chiama Fai come ti Var. 90 domande poste ad un personaggio del mondo del calcio con la possibilità di chiamare il Var per argomentare una risposta in maniera meno sintetica. Ospite d'eccellenza è stata in questi giorni Monica Bertini, conduttrice di Pressing e amatissima dai suoi fan. Monica si è sbizzarrita con risposte secche e più articolate, prestandosi anche al gioco della torre per quanto riguarda calciatori e allenatori. Di Cristian Chivu, per esempio, ha voluto parlare in maniera più approfondita: CONTINUA A LEGGERE.