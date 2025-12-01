Francesco Pio Esposito premiato con l’Italian Golden Boy 2025 a Torino: queste le parole dal palco dell'attaccante dell'Inter

Francesco Pio Esposito premiato con l’Italian Golden Boy 2025 a Torino. Queste le parole dal palco dell'attaccante dell'Inter: “Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che hanno fatto, quindi lo dedico a loro e tutti quelli che hanno creduto in me. Questo premio significa tanto ed uno stimolo in più per continuare".

Vuoi dire qualcosa sul paragone con Vieri?

"Sono onorato del paragone con Vieri, però i paragoni li lascio fare ad altri perché io penso solo ad impegnarmi. Una cosa che ti porta a dare quel qualcosa in più, un’emozione che non si può spiegare a parole vestire una maglia così (quella della Nazionale, ndr)”.

Nello spogliatoio dell’Inter, c’era qualcuno che incuteva terrore?

“Arrivare dalla Serie B allo spogliatoio della squadra finalista di Champions… avevo un po’ di ansia. Dal primo istante devo dire che tutti i compagni mi hanno fatto sentire a mio agio e hanno reso tutto più facile, è un gruppo fantastico e li ringrazio per questo”.

Grande attenzione su di te: senti la pressione? Ti dà fastidio avere gli occhi puntati?

“Fastidio no, ho sempre sognato di fare questo e voglio farlo per tutta la vita. Responsabilità giusto averle se giochi con l’Inter e l’Italia, penso a dare tutto ogni giorno e raccolgo i frutti del lavoro”.