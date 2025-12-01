Francesco Pio Esposito premiato con l’Italian Golden Boy 2025 a Torino. Queste le parole dal palco dell'attaccante dell'Inter: “Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che hanno fatto, quindi lo dedico a loro e tutti quelli che hanno creduto in me. Questo premio significa tanto ed uno stimolo in più per continuare".
Esposito: “Dalla B alla finalista Champions, avevo ansia. Inter fantastica, le voci su di me…”
Vuoi dire qualcosa sul paragone con Vieri?
"Sono onorato del paragone con Vieri, però i paragoni li lascio fare ad altri perché io penso solo ad impegnarmi. Una cosa che ti porta a dare quel qualcosa in più, un’emozione che non si può spiegare a parole vestire una maglia così (quella della Nazionale, ndr)”.
Nello spogliatoio dell’Inter, c’era qualcuno che incuteva terrore?
“Arrivare dalla Serie B allo spogliatoio della squadra finalista di Champions… avevo un po’ di ansia. Dal primo istante devo dire che tutti i compagni mi hanno fatto sentire a mio agio e hanno reso tutto più facile, è un gruppo fantastico e li ringrazio per questo”.
Grande attenzione su di te: senti la pressione? Ti dà fastidio avere gli occhi puntati?
“Fastidio no, ho sempre sognato di fare questo e voglio farlo per tutta la vita. Responsabilità giusto averle se giochi con l’Inter e l’Italia, penso a dare tutto ogni giorno e raccolgo i frutti del lavoro”.
