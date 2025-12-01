FC Inter 1908
Candela: “Scudetto? Inter e Napoli le più forti. Conte? Anche il grande Antonio…”

Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha parlato così del match tra i giallorossi e il Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha parlato così del match tra i giallorossi e il Napoli:

"Terza sconfitta in un big-match? E' una sconfitta contro la squadra più forte, sulla carta, insieme all'Inter. Quindi ci può stare, finora la Roma ha fatto alcune sconfitte ma è lì ancora a lottare. Ora arriva il mercato, 2-3 rinforzi faranno bene ma non è un dramma perdere contro una squadra più forte"

Mancano i gol delle punte?

"Lo dice anche Gasperini e lo dicono anche i numeri: mancano i gol dei centravanti, ci sta lavorando Gasperini ma sicuramente penso che stiamo già facendo un ottimo lavoro. Va bene così, sarebbe stato meraviglioso vincere contro il grande Napoli, poi bisognerà fare mercato"

Cristante?

"Parlare male di Cristante… L'ho difeso quando non era al top, è un giocatore fantastico, lo metti a destra, sinistra, centrale, fa un grandissimo lavoro sporco. Ci può stare una partita negativa, quest'anno sta facendo ancora di più"

Napoli da scudetto?

"Anche il Napoli ha fatto qualche sconfitta, anche il grande Antonio ha i suoi difetti, è una vittoria importante, la Roma era prima in classifica e questa vittoria dà fiducia al Napoli. Il campionato è lungo, il Napoli è una delle pretendenti per lo scudetto, non c'è dubbio"

