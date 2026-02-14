"Sapevamo non sarebbe stato facile, la Juve è una grande squadra: hanno tanta qualità e giocatori che si muovono bene e creano tanti problemi. Ora dobbiamo fare di più e vincere". Queste le parole di Piotr Zielinski ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della gara contro la Juventus.
Zielinski: “Juve grande squadra, ti crea problemi: dobbiamo fare di più e vincere”
