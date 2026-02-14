FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zielinski: “Juve grande squadra, ti crea problemi: dobbiamo fare di più e vincere”

news

Zielinski: “Juve grande squadra, ti crea problemi: dobbiamo fare di più e vincere”

Zielinski: “Juve grande squadra, ti crea problemi: dobbiamo fare di più e vincere” - immagine 1
Queste le parole di Piotr Zielinski ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della gara contro la Juventus
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"Sapevamo non sarebbe stato facile, la Juve è una grande squadra: hanno tanta qualità e giocatori che si muovono bene e creano tanti problemi. Ora dobbiamo fare di più e vincere". Queste le parole di Piotr Zielinski ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della gara contro la Juventus.

Leggi anche
Inter U23, Amerighi: “Ecco i miei punti di forza. La sfida più importante...
Chiellini: “Mckennie sa fare più ruoli. Thuram? Togliamogli profondità. Lautaro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA