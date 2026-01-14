Alla fine della partita con il Parma che il Napoli ha pareggiato zero a zero, il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha parlato ai microfoni di DAZN. Questa la sua analisi:
Napoli-Parma, Stellini: “Mancate energie e pure un pizzico di fortuna. Con il VAR non va mai…”
-Pareggio diverso gli aspetti agli altri due: cosa è mancato?
Un pizzico di fortuna perché gli episodi in area sono stati tanti, ma in nessun episodio abbiamo avuto il rimpallo giusto, la condizione giusta. Ci è mancata nel primo tempo veocità e qualità nei passaggi per arrivare più spesso al cross e impensierire il Parma che si è difeso bene. È mancata anche energia: giochiamo da tempo con gli stessi giocatori e a distanza di due tre giorni a volte manca la lucidità che arriva dalla possibilità di recuperare energie fisiche e mentali. Nel primo tempo penso che questo si sia visto. Abbiamo cercato di creare di più nel secondo tempo ma non siamo stati fortunati.
-Lavorare sulla testa per non perdere fiducia e entusiasmo a prescindere dal risultato dell'Inter?
Dobbiamo restare lucidi e lavorare sulla testa dei giocatori e di tutta la squadra che deve restare unita e compatta per affrontare tante gare. Ci mancano molti giocatori ma non sapremo quando li recuperermo. Dobbiamo contare su chi c'è lavorando su fisico e testa di questi ragazzi che stanno dando anche più del 100%. Dobbiamo trovare il momento giusto per colpire le squadre che contro di noi si difendono. Anche gli episodi: tanta sfortuna con il var, un cm di qua, un cm di là, una maglietta tirata o non tirata, non ci va mai per il verso giusto per sbloccare la partita.
-Sostituito Neres?
Se Neres stesse bene sarebbe stata una sostituzione anomala. Aveva dato disponibilità a giocare uno spezzone di gara, poi quando è entrato in campo ha sentito di nuovo dolore, non stava completamente bene e abbiamo fatto un altro cambio.
-Rientro Anguissa?
Non abbiamo tempi precisi, abbiamo avuto un intoppo nella fase di recupero. Non lo sappiamo ma avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore e rientrare a pieno nelle rotazioni.
(Fonte: DAZN)
