Il vice di Conte, squalificato per due giornate dopo la partita con l'Inter, ha parlato del pareggio contro la formazione di Cuesta

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 21:14)

Alla fine della partita con il Parma che il Napoli ha pareggiato zero a zero, il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha parlato ai microfoni di DAZN. Questa la sua analisi:

-Pareggio diverso gli aspetti agli altri due: cosa è mancato?

Un pizzico di fortuna perché gli episodi in area sono stati tanti, ma in nessun episodio abbiamo avuto il rimpallo giusto, la condizione giusta. Ci è mancata nel primo tempo veocità e qualità nei passaggi per arrivare più spesso al cross e impensierire il Parma che si è difeso bene. È mancata anche energia: giochiamo da tempo con gli stessi giocatori e a distanza di due tre giorni a volte manca la lucidità che arriva dalla possibilità di recuperare energie fisiche e mentali. Nel primo tempo penso che questo si sia visto. Abbiamo cercato di creare di più nel secondo tempo ma non siamo stati fortunati.

-Lavorare sulla testa per non perdere fiducia e entusiasmo a prescindere dal risultato dell'Inter?

Dobbiamo restare lucidi e lavorare sulla testa dei giocatori e di tutta la squadra che deve restare unita e compatta per affrontare tante gare. Ci mancano molti giocatori ma non sapremo quando li recuperermo. Dobbiamo contare su chi c'è lavorando su fisico e testa di questi ragazzi che stanno dando anche più del 100%. Dobbiamo trovare il momento giusto per colpire le squadre che contro di noi si difendono. Anche gli episodi: tanta sfortuna con il var, un cm di qua, un cm di là, una maglietta tirata o non tirata, non ci va mai per il verso giusto per sbloccare la partita.

-Sostituito Neres?

Se Neres stesse bene sarebbe stata una sostituzione anomala. Aveva dato disponibilità a giocare uno spezzone di gara, poi quando è entrato in campo ha sentito di nuovo dolore, non stava completamente bene e abbiamo fatto un altro cambio.

-Rientro Anguissa?

Non abbiamo tempi precisi, abbiamo avuto un intoppo nella fase di recupero. Non lo sappiamo ma avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore e rientrare a pieno nelle rotazioni.

(Fonte: DAZN)