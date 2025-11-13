Al termine di Moldavia-Italia, Francesco Pio Esposito ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del nerazzurro autore del gol del 2-0. "A prescindere dalla Norvegia, sono le classiche partite fuori casa contro squadre avversarie che si schiacciano dietro, stadio pieno e fino a quando non le sblocchi non devi mollare e noi non abbiamo mollato. Come è cambiato il mio mondo? Come ho detti spesso è successo tutto velocemente. Pochi mesi fa giocavo con lo Spezia e dopo ero al Mondiale per Club, è successo tutto in fretta".