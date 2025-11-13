Al termine di Moldavia-Italia, Francesco Pio Esposito ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del nerazzurro autore del gol del 2-0. "A prescindere dalla Norvegia, sono le classiche partite fuori casa contro squadre avversarie che si schiacciano dietro, stadio pieno e fino a quando non le sblocchi non devi mollare e noi non abbiamo mollato. Come è cambiato il mio mondo? Come ho detti spesso è successo tutto velocemente. Pochi mesi fa giocavo con lo Spezia e dopo ero al Mondiale per Club, è successo tutto in fretta".
Le parole dell'attaccante nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Moldavia-Italia
"Devo avere la consapevolezza giusta, ma è importante tenere il giusto equilibrio tra le aspettative e avere il giusto equilibrio, perché può succedere che per un periodo non riesco a fare gol, però devo tenere sempre la testa sul pezzo e ricordarmi dove ero 2-3 mesi fai, ma allo stesso tempo non accontentarmi mai. Gattuso? Sia lui che Chivu hanno in comune che mi hanno dato tantissima fiducia, non posso fare altro che ringraziarli e ripagarla sul campo. Norvegia? Sono pronto a tutto che il mister mi dia 5, 10 o 60 minuti. San siro tanta roba, lì mi devo ancora sbloccare, magari mi sblocco prima con la nazionale che con l'Inter".
(Sky Sport)
