Quante ne sa Francesco Pio Esposito su alcuni grandi giocatori dell'Inter? La Uefa ha voluto mettere alla prova il giovane attaccante citando alcuni grandi centravanti nella storia nerazzurra partendo dai brasiliani Ronaldo e Adriano. "Quando un bambino va a cercare video su YouTube per vedere i giocatori più forti nel mondo, se è un attaccante non puoi non aver visto i video di Ronaldo il Fenomeno e dello stesso Adriano, la potenza che avevano. Ronaldo probabilmente è l'attaccante più forte di tutta la storia. Anche Adriano dai video che ho visto mi faceva impazzire, una potenza al tiro così credo che fosse uno dei più forti della storia sotto quel punto di vista".