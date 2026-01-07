Quante ne sa Francesco Pio Esposito su alcuni grandi giocatori dell'Inter? La Uefa ha voluto mettere alla prova il giovane attaccante citando alcuni grandi centravanti nella storia nerazzurra partendo dai brasiliani Ronaldo e Adriano. "Quando un bambino va a cercare video su YouTube per vedere i giocatori più forti nel mondo, se è un attaccante non puoi non aver visto i video di Ronaldo il Fenomeno e dello stesso Adriano, la potenza che avevano. Ronaldo probabilmente è l'attaccante più forte di tutta la storia. Anche Adriano dai video che ho visto mi faceva impazzire, una potenza al tiro così credo che fosse uno dei più forti della storia sotto quel punto di vista".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Esposito: “Ronaldo l’attaccante più forte. Adriano mi faceva impazzire. Ho avuto la fortuna…”
news
Esposito: “Ronaldo l’attaccante più forte. Adriano mi faceva impazzire. Ho avuto la fortuna…”
La Uefa ha voluto mettere alla prova il giovane attaccante nerazzurro
"Dzeko? Ho avuto la fortuna e l'onore di vederlo in allenamento 3 anni fa quando ero in Primavera. Mi impressionava per la serenità che aveva nelle scelte e nel far sembrare tutto facile, veniva a legare il gioco con una facilità incredibile, faceva giocate difficili rendendole facile ma non lo erano per niente".
La formazione dell'Inter che ha vinto la Champions nel 2010?—
"Sicuramente Julio Cesar, Chivu, Samuel, Lucio. Non ricordo se a destra c'era Zanetti o Maicon, dico Maicon. A centrocampo Zanetti, Cambiasso, Sneijder, Milito, Eto'o. Ne manca uno? Stankovic? Ah Pandev! Allenatore Mourinho".
(Canale YouTube Uefa)
© RIPRODUZIONE RISERVATA