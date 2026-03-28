FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Mattei: “Esposito? Me lo aspetto titolare in Bosnia e contro la Roma insieme a Lautaro”

news

Mattei: “Esposito? Me lo aspetto titolare in Bosnia e contro la Roma insieme a Lautaro”

Mattei: “Esposito? Me lo aspetto titolare in Bosnia e contro la Roma insieme a Lautaro” - immagine 1
Intervenuto come ospite a TMW Radio, il giornalista Stefano Mattei ha analizzato Italia-Irlanda del Nord, con qualche accenno anche all'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto come ospite a TMW Radio, il giornalista Stefano Mattei ha analizzato Italia-Irlanda del Nord, con qualche accenno anche all'Inter:

Mattei: “Esposito? Me lo aspetto titolare in Bosnia e contro la Roma insieme a Lautaro”- immagine 2
Getty Images

Italia che batte l'Irlanda del Nord, che sensazioni le ha lasciato la sfida?

—  

"Primo tempo brutto, lo ha detto anche Gattuso, squadra lenta, prevedibile, nel secondo la squadra ha cambiato ritmo, ha alzato il livello del gioco e ha approfittato degli errori dell'Irlanda del Nord, che ha mostrato evidenti limiti. Belli i gol, ma sono evidenti gli errori avversari. Ora la Bosnia. Abbiamo visto i giocatori della nazionale esultare per questo, io avrei avuto dei dubbi nel mandare in onda quelle immagini. Ha aumentato la voglia di vittoria degli avversari ora. Lì si tratta di decidere se fare cronaca o chiudere un occhio".

Mattei: “Esposito? Me lo aspetto titolare in Bosnia e contro la Roma insieme a Lautaro”- immagine 3
Getty Images

Pio Esposito che può essere protagonista anche con l'Inter in questo finale di stagione?

—  

"Non è più una meteora. Martedì mi aspetto lui come unica sorpresa al posto di Retegui. Si è visto un anno in Arabia, perdi il ritmo delle partite più importanti. Non è un caso che l'ha sbloccata Tonali, che è in Premier. Pio Esposito credo sarà titolare anche contro la Roma. E credo che ci sarà Lautaro anche".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Braglia: “Italia, ora farei giocare Esposito. E in A l’Inter stia attenta al...
Esposito svela: “Chat con Pio? Super scorretta! Dopo un gol folle sbagliato in Champions...

© RIPRODUZIONE RISERVATA