Italia che batte l'Irlanda del Nord, che sensazioni le ha lasciato la sfida?

"Primo tempo brutto, lo ha detto anche Gattuso, squadra lenta, prevedibile, nel secondo la squadra ha cambiato ritmo, ha alzato il livello del gioco e ha approfittato degli errori dell'Irlanda del Nord, che ha mostrato evidenti limiti. Belli i gol, ma sono evidenti gli errori avversari. Ora la Bosnia. Abbiamo visto i giocatori della nazionale esultare per questo, io avrei avuto dei dubbi nel mandare in onda quelle immagini. Ha aumentato la voglia di vittoria degli avversari ora. Lì si tratta di decidere se fare cronaca o chiudere un occhio".