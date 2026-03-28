Zukanovic: “La Bosnia ha fame e non c’è più l’Italia di 7-8 anni fa. Dzeko…”

Ervin Zukanovic, difensore bosniaco con un passato in Serie A con Atalanta e Roma, ha parlato così della partita di martedì

Marco Macca Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 04:02)

Intervistato da TMW, Ervin Zukanovic, difensore bosniaco con un passato in Serie A con Atalanta e Roma, ha parlato così della partita di martedì sera tra Bosnia e Italia:

L'Italia è favorita? Non ci sono più campioni come Totti e Del Piero e anche ieri gli azzurri hanno fatto fatica a sbloccarla. — "Certo l'Italia è sempre una di quelle Nazionali che parte favorita, ma sappiamo anche che non è più l'Italia di 7-8 anni fa. Ma nel calcio di oggi non ci sono le partite facili, per nessuno".

Dzeko è ancora l'uomo più pericoloso della Bosnia? — "Certo, Dzeko con la sua esperienza, qualità e capacità di fare gol sa fare la differenza anche adesso con il suoi 40 anni. Ha fatto sempre gol e farà ancora".

Le maggiori qualità che vedi nella Bosnia, Dzeko a parte? — "La cosa più importante è che si gioca a casa nostra, già adesso sono tutti carichi. E un'altra cosa più importante ancora è che ci sono i giocatori giovani che vogliono dimostrare qualcosa in più e che hanno grande fame".

(Fonte: TMW)