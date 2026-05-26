Il direttore tecnico del club friulano, Gianluca Nani, ha parlato a Sportitalia proprio di Solet-Inter: "Con l’Inter non abbiamo mai parlato di Solet, con Ausilio ci conosciamo da 30 anni e ogni volta che ci vediamo parliamo di calciatori. Abbiamo parlato di Marello, giocatore che abbiamo dato all'Inter e loro riscatteranno. Abbiamo parlato di tante cose ma non abbiamo fatto nessuna trattativa su Solet, questo ci tengo a dirlo"

"Non hanno mai chiesto il prezzo anche perché poi sennò dice che scappa. Non siamo mai andati deep al discorso, non è adesso il tempo giusto. Piero ci conosce, se vuole avere informazioni su Solet o su qualsiasi altro dei nostri, chiama e ci sediamo e ci incontriamo, sempre con grande piacere. Abbiamo fatto tante operazioni con l'Inter, sia io ai tempi del Brescia ma anche con l'Udinese, la relazione con loro è ottima ma per Solet non abbiamo mai intavolato una trattativa".