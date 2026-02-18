Intervistato da Prime Video, Pio Esposito ha commentato così la prestazione dell'Inter, sconfitta per 3-1 dal Bodo Glimt in Champions League:
Esposito: “Sconfitta che pesa, ma possiamo farcela. Dovevamo fare di più”
"A caldo faccio fatica a dire quando ci è scappata di mano, ma il 2-1 e il 3-1 sono arrivati uno dopo l'altro e ci hanno dato una botta finale. Non siamo riusciti a creare, a reagire dopo quel risultato. Sicuramente è una sconfitta che pesa, ma abbiamo la fortuna di avere un'altra possibilità. Dobbiamo dimenticarla subito e pensare al Lecce, la qualificazione è ancora molto fattibile".
"Problema di atteggiamento? Non credo, questa è una squadra forte, per quanto magari non abbia ancora un grandissimo nome. E' una squadra che in casa ha vinto spesso in Europa, forse è sottovalutata, ma forte e organizzata. Non credo che abbiamo sbagliato atteggiamento, c'è da dare merito a loro, anche se noi potevamo far meglio. Non sono contento della mia partita, anche io potevo fare molto meglio".
(Fonte: Prime Video)
