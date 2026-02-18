Le parole del presidente nerazzurro prima della sfida di Champions contro il Bodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 20:46)

Prima della partita contro il Bodo ha parlato Beppe Marotta ai microfoni di Skysport. Queste le parole del presidente dell'Inter che si è soffermato innanzitutto sul terreno di gioco trovatoa Bodo: «Non addentriamoci nella polemica del campo, altrimenti non ne veniamo più fuori. Sicuramente è un sintentico di vecchia generazione, ha difficoltà di adesione, ma dobbiamo adeguarci anche a questa situazione».

-L'importanza di questa partita dopo la vittoria contro la Juve? Possiamo considerare chiusa la questione? Vuole aggiungere qualcosa?

Non voglio più aggiungere nulla. Una pagina che ha lasciato amarezza in generale. Ora pensiamo alla CL, a questa partita difficile e speriamo che le italiane possano passare il turno.

-Inter meno indicata per parlare delle crisi delle italiane in Europa. Ieri sono stato polemico sui fondi di investimento: danno l'impressione di badare molto di più al bilancio in attivo che non alla competitività della squadra...

Non sono totalmente d'accordo con la tua analisi e spiego. Il nostro calcio è da più di un decennio in un processo involutivo in termini di risultati, qualità e appeal. I fondi sono arrivati in un momento difficile. Se immaginiamo che le due milanesi sono di due proprietà immaginiamo che potremmo vivere un momento più complicato. Da quando è arrivato Oaktree sono arrivati invetimenti strutturali e di mercato. Cambiato il modello, ma non sono così scettico. C'è fondo e fondo, vanno valutati quelli che hanno voglia di creare progetti virtuosi e non speculari. Noi siamo stati fortunati.

-Stasera gioca anche Stankovic col Brugge: lo riprendete?

Un figlio d'arte, sta facendo molto bene. Il diritto di recompra non lo abbiamo messo a caso. Abbiamo individuato crescita e potenzialità futura. Tra l'altro la recompra scade tra due anni: è prematuro parlarne,valuteremo al nostro interno il da farsi. Ma praticamente è un nostro giocatore e sta facendo una bella esperienza nel campionato belga e in Champions League.

(Fonte: Skysport)