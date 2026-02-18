Chiuso il capitolo Bastoni, l'Inter di Chivu torna in campo per affrontare il Bodo Glimt in Champions League. Queste le considerazioni del presidente nerazzurro Beppe Marotta, partito proprio da quanto accaduto dopo la partita contro la Juventus:
"Inter-Juve e Bastoni? E' una pagina che vorrei chiudere perché ha lasciato amarezza in tutti. Pensiamo a questa partita e a questa competizione. Spero che tutte le squadre italiane possano passare il turno, ne gioverebbe tutto il nostro movimento. Il campo? Non voglio creare alibi, ma è una situazione rara e difficile".
"E' un sintetico non di ultima generazione, spero non ci siano infortuni. Siamo abituati a convivere anche con queste difficoltà. La Champions è un orgoglio, abbiamo l'impegno di onorarla fino in fondo, è la continuazione della storia del club".
(Fonte: Prime Video)
