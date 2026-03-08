Chivu a InterTV: “Non dimentichiamo quanto fatto di buono, dobbiamo restare competitivi”

Punti pesanti in palio al Meazza per il Derby di Milano. Il Milan, dopo la vittoria nella gara d'andata, centra anche quella nel ritorno. Ancora una vittoria di misura dei rossoneri che portano a casa l'intera posta in palio. Inter a +7 sui rossoneri in classifica. Queste le parole di raccolte di mister Chivu nel post partita dai microfoni di InterTV: "Ci dispiace abbiamo fatto un primo tempo sottotono nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e l'intensità abbiamo creato qualcosina ma non siamo stati in grado di pareggiare. Potevamo e dovevamo far meglio, avevamo bisogno di maggior lavoro da parte degli attaccanti, abbiamo provato anche a cambiare modulo e alzare la pressione, non è bastato e non dobbiamo dimenticare quanto di buono fatto, dobbbiamo rimanere ed esser competitivi, bisogna reagire e vincere la prossima gara che è la più importante"